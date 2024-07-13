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Байден шуткой ответил на опасения по поводу неспособности отслужить второй срок

Байден шуткой ответил на опасения по поводу неспособности отслужить второй срок

Глава Белого дома Джо Байден на предвыборном мероприятии в штате Мичиган отшутился по поводу опасений о его неспособности отслужить второй президентский срок в случае переизбрания на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах.

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