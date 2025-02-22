Руслан Белый* подал жалобу в суд на отказ снять с него статус иноагента

Юморист и продюсер телевизионных передач Руслан Белый* подготовил судебную жалобу из-за того, что ранее с него отказались снимать присвоенный за два года до этого статус иноагента, информирует РИА Новости.
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