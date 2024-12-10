Ученые разработали имплантаты для спинного мозга от хронической боли

Новейшие импланты способны блокировать болевые ощущения.Исследователи Московского института электронного машиностроения (МИЭТ) представили прорывные имплантаты для спинного мозга, которые способны существенно улучшить лечение хронической боли и минимизировать риск образования рубцов при восстановлении нервной ткани.
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