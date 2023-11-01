У кошек существует почти 300 выражений морды – для других сородичей и людей

У кошек существует почти 300 различных выражений морды, которые они показывают друг другу и людям. Исследователи наблюдали за 53 домашними кошками в кошачьем кафе в течение 10 месяцев, зафиксировав 186 отдельных встреч между животными.
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