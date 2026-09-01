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Царьград

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Ozon увеличил продажи школьных товаров в 2,3 раза в августе 2026

Ozon увеличил продажи школьных товаров в 2,3 раза в августе 2026

В августе 2026 года Ozon зафиксировал более чем двукратный рост спроса на школьные товары. Каждый третий заказ был доставлен в малые города России.

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