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Форвард «ПСЖ» Рамуш перед «Дортмундом»: «Мы уверены в себе. Сейчас мы больше похожи на команду, чем во время последнего матча с ними» 

«ПСЖ» сыграет сегодня в гостях с немецким клубом в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов. «Мы уже дважды играли против них [2:0, 1:1], мы хорошо их знаем.

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