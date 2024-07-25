Московские сезоны: на винтажном рынке продано более 27 тысяч антикварных предметов

На Чистопрудном бульваре продолжаются антикварные распродажи в рамках фестиваля "Лето в Москве". Все на улицу! За два месяца работы vintage market российские коллекционеры продали уже более 27 тысяч антикварных предметов мебели, посуды, пластинок, открыток и ювелирных украшений.