Гюнтер Штайнер: Жалеет ли Хэмилтон о переходе в Ferrari? Он знал, на что идёт

Гюнтер Штайнер: Жалеет ли Хэмилтон о переходе в Ferrari? Вряд лиFerrariБывший руководитель Haas, ныне эксперт на телевидении Гюнтер Штайнер в подкасте Red Flags поделился мнением по поводу неудачного начала карьеры Льюиса Хэмилтона в Ferrari.
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