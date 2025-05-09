Гюнтер Штайнер: Жалеет ли Хэмилтон о переходе в Ferrari? Он знал, на что идёт

Гюнтер Штайнер: Жалеет ли Хэмилтон о переходе в Ferrari? Вряд лиFerrariБывший руководитель Haas, ныне эксперт на телевидении Гюнтер Штайнер в подкасте Red Flags поделился мнением по поводу неудачного начала карьеры Льюиса Хэмилтона в Ferrari.