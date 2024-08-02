94-я годовщина празднования Дня воздушно-десантных войск прошла сегодня в нашем городе. После торжественного построения новоаннинские десантники возложили венок и живые цветы к братской могиле.
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94-я годовщина празднования Дня воздушно-десантных войск прошла сегодня в нашем городе. После торжественного построения новоаннинские десантники возложили венок и живые цветы к братской могиле.