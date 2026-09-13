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За рулем

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Залил 95-й вместо 92-го — расход не упал: почему октановое число не экономит топливо

Залил 95-й вместо 92-го — расход не упал: почему октановое число не экономит топливо

Вопрос звучит не вполне корректно. На экономичность мотора, согласно законам термодинамики, влияет его степень сжатия.

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