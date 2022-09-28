Проигрыш Тельцов, силы Рыб и влияние Дев: подробный гороскоп на 29 сентября

У ОВНОВ период для овладения иностранными языками, для поездок и деловых встреч. Некоторые ощутят протест против рутинной работы и решат освоить новую специальность.
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