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Проигрыш Тельцов, силы Рыб и влияние Дев: подробный гороскоп на 29 сентября

Проигрыш Тельцов, силы Рыб и влияние Дев: подробный гороскоп на 29 сентября

У ОВНОВ период для овладения иностранными языками, для поездок и деловых встреч. Некоторые ощутят протест против рутинной работы и решат освоить новую специальность.

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