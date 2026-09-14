Приколисты
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Приколисты

418 174 подписчика

Пушистый кот Митя

Пушистый кот Митя

Кот Митя свалялся так, что легче было купить нового, чем вычесать этого. Однако мы решили дать ему шанс, все ж таки не посторонний человек в нашей семье.

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