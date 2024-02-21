PNAS: материал для трехмерной печати стал разноцветным за счет наноструктуры

Американские инженеры из Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейн разработали светочувствительные чернила для 3D-принтера, способные иметь разные оттенки в разных частях одного изделия без применения красителей.
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