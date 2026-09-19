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«Иң патриотик гаилә» номинациясендә махсус приз иясе билгеле

«Иң патриотик гаилә» номинациясендә махсус приз иясе билгеле

«Гаилә белән сайлыйбыз» фотоконкурсында махсус призны (робот тузан суырткычы) «Иң патриотик гаилә» номинациясендә Казаннан Анатолий Галкин отты.

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