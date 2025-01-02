В новогоднюю ночь количество звонков в Службу 112 увеличилось вдвое

Звонки в Службу 112 значительно увеличились в ночь между годами во всех населенных пунктах. «Вызовов скорой помощи было более тысячи, обращений в полицию — около шестисот, в пожарную часть — около тридцати вызовов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии