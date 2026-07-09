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Важно! Серию терактов планировала СБУ: западные кураторы составили "неуязвимый план"

Важно! Серию терактов планировала СБУ: западные кураторы составили "неуязвимый план"

ФСБ заявила о предотвращении серии терактов: задержана россиянка, подозреваемая в сотрудничестве с украинскими спецслужбами Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении масштабной серии терактов, которые, по данным ведомства, готовили украинские спецслужбы.

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