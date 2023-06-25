Кто манипулирует Вашингтоном? Обозреватель American Greatness заявил о коварстве Украины

Журналист Виктор Дэвис Хэнсон считает, что из-за помощи Украине США истощают собственные военные возможностиВ американской прессе продолжаются критические публикации, в которых речь идёт о вреде, наносимом политикой США в связи с поддержкой Украины.
Журналист Виктор Дэвис Хэнсон считает, что из-за помощи Украине США истощают собственные военные возможностиВ американской прессе продолжаются критические публикации, в которых речь идёт о вреде, наносимом политикой США в связи с поддержкой Украины.
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