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Центр детского творчества Самары могут открыть в Доме Шабаева 19 века на улице Куйбышева

Еще один объект культурного наследия Самары может обрести новую жизнь. В среду 13 апреля Дом Шабаева на улице Куйбышева, 81, построенный в 19 веке, осмотрели депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, самарские чиновники и депутаты.

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