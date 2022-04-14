Центр детского творчества Самары могут открыть в Доме Шабаева 19 века на улице Куйбышева

Еще один объект культурного наследия Самары может обрести новую жизнь. В среду 13 апреля Дом Шабаева на улице Куйбышева, 81, построенный в 19 веке, осмотрели депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, самарские чиновники и депутаты.