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Власти предусмотрели 4 трлн рублей из ФНБ на инвестпроекты до 2025 года

Власти предусмотрели 4 трлн рублей из ФНБ на инвестпроекты до 2025 года

Около 4 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) предусмотрено на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты, заявил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

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