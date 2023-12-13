Власти предусмотрели 4 трлн рублей из ФНБ на инвестпроекты до 2025 года

Около 4 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) предусмотрено на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты, заявил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.
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