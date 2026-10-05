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Представитель федерации Нигерии: «Сыграем с Россией экспериментальным составом – многие лидеры не смогли приехать. В команде много молодых, готовых дать бой»

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря Федерации футбола Нигерии Адемола Оладжире рассказал о подготовке к игре с Россией.

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