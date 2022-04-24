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В России по примеру Японии могут производить каменную бумагу

В России по примеру Японии могут производить каменную бумагу

Каменную туалетную, офисную и книжную бумагу могут производить в России. Автор инициативы экономист Алексей Елсуков рассказал, что каменную бумагу производят в Японии.

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