Дневник Берты Мейсон: настоящая история «сумасшедшей» жены

14 мая 1819 года. Спэниш-Таун, Ямайка. Солнце здесь такое густое, что его можно пить. Оно заливает террасу золотым сиропом, плавит воск свечей даже днем, заставляет кровь бежать по венам с пугающей, сладкой скоростью.