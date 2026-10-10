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Дневник Берты Мейсон: настоящая история «сумасшедшей» жены

Дневник Берты Мейсон: настоящая история «сумасшедшей» жены

14 мая 1819 года. Спэниш-Таун, Ямайка. Солнце здесь такое густое, что его можно пить. Оно заливает террасу золотым сиропом, плавит воск свечей даже днем, заставляет кровь бежать по венам с пугающей, сладкой скоростью.

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