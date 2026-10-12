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Новости Тамбова

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В Гавриловском районе назначен новый прокурор

В Гавриловском районе назначен новый прокурор

Прокурором Гавриловского района Тамбовской области назначен советник юстиции Сергей Васяхин. Соответствующий приказ подписан Генеральным прокурором Российской Федерации.

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