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Вымышленные вселенные и их обитатели

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Бетонная Шакира

Бетонная Шакира

Скульптуру в честь Шакиры открыли в ее родном колумбийском городе Барранкилья.Мэр написал в соцсети, что у артистки "сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, талант, равного которому нет, голос, который движет массами".

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