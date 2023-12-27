Бетонная Шакира

Скульптуру в честь Шакиры открыли в ее родном колумбийском городе Барранкилья.Мэр написал в соцсети, что у артистки "сердце, которое сочиняет, бедра, которые не лгут, талант, равного которому нет, голос, который движет массами".
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