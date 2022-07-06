Тематические парки «Россия - моя история» открыты уже в 23 городах

Исторические парки «Россия – Моя история» - самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает 23 города: Владивосток, Пятигорск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск, Челябинск, Сургут.
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