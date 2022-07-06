Аргументы недели

98 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Это очень хороший результат!Российские войска...
  • vodyanoy40mailru Гоголев
    Пусть летают в космос на воздушных шарахРогозин заявил, ч...
  • Александр Бурачевский
    Вот именно:  прежде пусть снимут санкции,  а потом (и то не сразу,  а годика через два) начнутся переговоры!..Рогозин заявил, ч...

Тематические парки «Россия - моя история» открыты уже в 23 городах

Тематические парки «Россия - моя история» открыты уже в 23 городах

Исторические парки «Россия – Моя история» - самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает 23 города: Владивосток, Пятигорск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск, Челябинск, Сургут.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх