«Ангел структуры»: кубинский художник Дженниер Сагес представил в Твери картину о борьбе духа и разума

Кубинский художник Дженниер Сагес в Твери: новая картина как размышление о свободе и ограничениях. Кубинский художник Дженниер Сагес, живущий и работающий в Твери, поделился с корреспондентом РИА «Верхневолжье» деталями своей новой картины — глубокого и камерного произведения, в котором переплелись неопримитивизм, символизм и текстурный абстракционизм.