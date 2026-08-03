Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Ангел структуры»: кубинский художник Дженниер Сагес представил в Твери картину о борьбе духа и разума

«Ангел структуры»: кубинский художник Дженниер Сагес представил в Твери картину о борьбе духа и разума

Кубинский художник Дженниер Сагес в Твери: новая картина как размышление о свободе и ограничениях. Кубинский художник Дженниер Сагес, живущий и работающий в Твери, поделился с корреспондентом РИА «Верхневолжье» деталями своей новой картины — глубокого и камерного произведения, в котором переплелись неопримитивизм, символизм и текстурный абстракционизм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии