АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. В Архангельской области двое мужчин 29 и 30 лет из Северодвинска подозреваются в публичном оправдании и пропаганде террористической деятельности в интернете.
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