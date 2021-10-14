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Facebook начал блокировать "хохлому"

Facebook начал блокировать "хохлому"

Хохлома попала в бан! Как слово неприличное и даже оскорбительное. Кому помешали, кого так обидели золотые листья и грозди рябины, что украшают подносы и шкатулки, игриво расползаются по русским матрешкам? Популяризатор космонавтики, писатель Виталий Егоров решил похвалить в "Фейсбуке" (Facebook) ракету, которую "Роскосмос" украсил хохломской росписью, тут же пост заблокировали! Что за преступление совершил гражданин Егоров, на что покусился? "Фейсбук" пригрозил Егорову, если не уймется, дальнейшими ограничениями.

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