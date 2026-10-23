Фото потерпевшей Надежды Бухаловой Напомним, что в дневное время 11 августа 2026 года 33-летний “незаменимый” и “ценнейший” иностранный специалист из Азербайджана Ализаде Самир Эльдар оглы, уверенный в своей безнаказанности, испытывая чувство мнимого превосходства, управляя автомобилем, при проезде регулируемого пешеходного перехода, расположенного близ 18-го км автодороги «Морпорт-Аэропорт» в Елизовском районе Камчатского края, совершил наезд на 61-летнюю Надежду Бухалову, причинив ей телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
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А почему вообще существуют эти самые диаспоры, которые в социальных сетях называют ОПГ-диаспоры? А вот этого злостного и бесчувственного преступника, конечно надо судить, дать ему срок, удержать с него компенсацию семье погибшей и лишить Российского гражданства, с обязательной его депортацией после отсидки, а всех членов семьи преступника депортировать сразу после вынесения приговора. Они ведь ведут себя не как люди и среди людей, по крайней мере в России, им делать нечего, я так думаю.
На пожизненное! И защитников его- туда же! Виктор
Для всей этой падали открыты все границы. Не выносить мусор из избы, как говорит адвокат этой падали, который полуживую женщину замордовал до смерти и давит на ее сына, чтобы замяли дело. Таких к стенке только!
Только выгонять из страны.