Захарова: Позиция Запада по Белгороду свидетельствует о двуличии

ООН и ОБСЕ «отмолчались» после обстрелов Белгорода украинскими вооруженными силами. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге 12 января, передает ТАСС.
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