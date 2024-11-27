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Татар-информ

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В Казани на восемь часов задержали авиарейс до Стамбула

В Казани на восемь часов задержали авиарейс до Стамбула

Рейс авиакомпании Pegasus Airlines из Казани в Стамбул задержали на 8 часов 40 минут. Согласно данным на онлайн-табло аэропорта Казани, самолет должен был вылететь в 03:05, однако вылет перенесли на 11:45.

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