В Казани на восемь часов задержали авиарейс до Стамбула

Рейс авиакомпании Pegasus Airlines из Казани в Стамбул задержали на 8 часов 40 минут. Согласно данным на онлайн-табло аэропорта Казани, самолет должен был вылететь в 03:05, однако вылет перенесли на 11:45.
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