Bloomberg: Салливан в Давосе передаст Зеленскому послание от Байдена

США хотят, чтобы Украина сменила стратегию с наступления на оборону. Такое послание от президента Джо Байдена передаст Владимиру Зеленскому на форуме в Давосе советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.
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