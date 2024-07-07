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Зловонная американская мечта: как на самом деле живут в США

Зловонная американская мечта: как на самом деле живут в США

Далекий и «прекрасный» Нью-Йорк — так ли он хорош на самом деле, как о нем говорят? Некоторые зачастую задаются этим вопросом, мечтая о крупном мегаполисе, расположенном в США.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Я конечно понимаю, что кому-то наверное интересно как живут люди в США, Нью-Йорке других уголках мира. Но меня больше волнует и интересует как живут наши простые люди за пределами Садового кольца, да и в его приделах хватает тех которые скромно вынуждены, благодаря нашим политикам, чиновникам, &quot;народным&quot; избранникам и т.д. прозябать и влачить нищенское существование, точнее выживать... Мало кому приятно когда сосед указывает вам как вам вести свое хозяйство, обустраивать свое жилище, создавать уют и т.д.... Мое мнение давайте в России создавать комфортные условия жизни, благосостояние и т.д., не только для так называемой &quot;элиты&quot;, за счет народа и его счет, а для всех и в первую очередь для простого народа, благодаря которому все что есть на сегодня в России создано им....
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