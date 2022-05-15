А вам не страшно рожать от современных мужчин?

Даже взять за основу этот форум, струтся темами: "он так просил, он так просил, родила - ушел, но сама не хотела, воспитываю нелюбимое дитя"; "планировали, забеременила, а он передумал и ушел, не его это говорит"; "пока беременная ходила, поймала верхом на другой и безбрюхастой, скрывать больше нечего, ушел к ней"; "родила, но нет никакой помощи, весь быт на мне, ребенок, мои болезни, а муж отдыхает к верху попой после работы и обижается, если его просят о помощи", ну и многое в таком жанре, больше удручает, когда муж уходит от жены с маленькими детьми или беременной, не сложилось и все скажите вы, но другие мужчины любят клеймить женщин рспехами и обвинять их во всех грехах.