Глава алмазного центра Антверпена подал в отставку из-за санкций против РФ

Глава Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн подал в отставку из-за конфликта с властями Бельгии, которые поддержали запрет на импорт российских алмазов в рамках санкций Евросоюза (ЕС) и «группы семи» (G7).