В Кривом Роге поврежден объект промышленной инфраструктуры — власти

Объект промышленной инфраструктуры в Кривом Роге получил повреждения в результате воздушного удара, заявил глава военно-гражданской администрации Днепропетровской области Сергей Лысак 21 октября в своем Telegram-канале.
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