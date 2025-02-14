Под Новосибирском отец 10 детей купил счастливый билет и стал миллионером

«Дмитрий Прохоренко – отец 10 детей, который работает истопником в Новосибирской области, – выиграл 1 238 000 рублей в новогоднем конкурсе «Ящик счастья», – рассказали РИА Новости в пресс-службе «Национальная лотерея».
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