Сенатор США: ни один американец не погиб на Украине. Так ли?

Сенатор США Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) заявил, что ни один американец не погиб на Укране во время военного конфликта, видео встречи сенатора с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовал 15 февраля украинский Telegram-канал «Политика Страны».