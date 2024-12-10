«Рейнджерс» проиграли 8 из 10 последних матчей, но сохраняют место в зоне плей-офф на Востоке

Клуб из Нью-Йорка уступил «Чикаго» (1:2) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 29 очков в 27 играх и занимает 4-е место в Столичном дивизионе, сохраняя место в зоне плей-офф.