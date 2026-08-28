❗️В Белгородской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус предприятия, два человека погибли, шесть получили ранения, сообщает оперштаб.
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❗️В Белгородской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус предприятия, два человека погибли, шесть получили ранения, сообщает оперштаб.
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