Лидеры России и Китая обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипотношений

Доверие между Россией и Китаем в новую эпоху продолжило углубляться, сотрудничество привело к хорошим результатам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании российскому президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипотношений двух государств.
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