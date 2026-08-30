Мария Голубкина объяснила, почему Анну Пересильд взяли в театральный вне отбора

Этим летом вокруг Анны Пересильд разгорелся громкий скандал, связанный с ее поступлением на курс актрисы Дарьи Мороз в московскую Школу кино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АТ Стала известна пр...
- АТ Стала известна пр...
- Пилот хотел разби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым