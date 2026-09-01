Бессент назвал условие соглашения США с Россией

Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/TASS Министр финансов США Скотт Бессент заявил главе российского Минфина Антону Силуанову, что заключение соглашений между Москвой и Вашингтоном невозможно до завершения конфликта на Украине.
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