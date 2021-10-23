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Сотрудники ГИБДД Северной Осетии провели в Дигорском районе профилактическую акцию «Пешеход! Засветись»

В период осенних каникул, когда детвора отдыхает от школьных занятий, гуляя по улицам и во дворах, необходимо напомнить юным пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения.

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