Сотрудники ГИБДД Северной Осетии провели в Дигорском районе профилактическую акцию «Пешеход! Засветись»

В период осенних каникул, когда детвора отдыхает от школьных занятий, гуляя по улицам и во дворах, необходимо напомнить юным пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- В Оренбургской области задержан подозреваемый в убийстве девушки
- Председатель СК России поручил проанализировать факты отравления алкоголем в ряде регионов, а также поставил на контроль уголовное дело об отравлении суррогатом в Москве
- В Краснодарском крае полицейские пресекли сбыт крупной партии амфетамина и мефедрона
Свежие комментарии