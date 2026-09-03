Ремонт машины по ОСАГО станет намного прозрачнее для автомобилистов: подробности

Оформить ремонт по ОСАГО – полдела. А вот понять, какие именно запчасти и материалы мастерская поставила в машину, владелец часто не может: в акте приема-передачи эти подробности отсутствуют.
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