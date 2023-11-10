Дорожная служба Братска ежедневно проводит работы по содержанию дорог и общественных территорий

В Братске на ручной уборке территорий задействовано 75 дорожных рабочих во всех районах города. Под особым контролем – очистка парков, скверов, пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, социальным объектам.
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