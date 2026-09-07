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20 призывников из Актау отправились охранять границу

20 призывников из Актау отправились охранять границу

В Актау состоялась отправка первой группы призывников в рамках осенней призывной кампании. 20 молодых людей направились для прохождения воинской службы и исполнения гражданского долга перед Родиной, передает inAktau.

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