Договор дороже денег: РФ будет гнать свой СПГ в ФРГ, чтобы бывшая структура Газпрома поставляла этот газ в Индию

В СМИ прошли сообщения, суть которых сводится к тому, что оказывается правительство Мишустина заигрывает с немецким трейдером сниженного природного газа (СПГ) компанией SEFE и делается это с целью поставок СПГ в Индию.
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