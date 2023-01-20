Экс-главу Минспорта Калмыкии осудят за хищение денег по нацпроекту

Global Look Press/Andy Dean/imagebroker.com Следователи направили в суд уголовное дело против экс-министра спорта и молодежной политики Калмыкии и еще шестерых человек, которых обвиняют в хищении денег, выделенных по нацпроекту "Демография".
Global Look Press/Andy Dean/imagebroker.com Следователи направили в суд уголовное дело против экс-министра спорта и молодежной политики Калмыкии и еще шестерых человек, которых обвиняют в хищении денег, выделенных по нацпроекту "Демография".
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