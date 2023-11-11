Тренер Жулин назвал фигуристку Валиеву великой

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился эмоциями после проката фигуристки Камлы Валиевой в короткой программе на четвертом этапе Гран-при России в Казани, признавшись, что восхищается спортсменкой.
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